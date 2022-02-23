حزب بارزاني:العملية السياسية ستتوقف إذا تم رفض مرشحنا(البارزاني)

حزب بارزاني:العملية السياسية ستتوقف إذا تم رفض مرشحنا(البارزاني)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم، الاربعاء، من مغبة رفض المحكمة الاتحادية العليا اعادة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، مبينا ان القرار سيؤدي الى تعطيل العملية السياسية.وقال قاسم في حوار متلفز ، ان ” بعض القرارات القضائية كانت ذات طابع سياسي وان رفض المحكمة لإعادة فتح الترشيح للرئاسة يعطل العملية السياسية”.واضاف ان “الحزب الديمقراطي البارتي لم يصدر عنه رد فعل عند فوز برهم صالح وانه ليس هناك حديث داخل الاتحاد الوطني عن انفصال السليمانية”.واشار الى ان “الجميع يحترم قرار المحكمة الاتحادية وملزم بتنفيذها سواء بالسلب او الايجاب من مصالح القوى السياسية”.

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