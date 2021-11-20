حزب بارزاني:القوى الكردية سترسل وفداً موحداً الى بغداد للتفاوض

حزب بارزاني:القوى الكردية سترسل وفداً موحداً الى بغداد للتفاوض
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، السبت، نجاح المساعي الكردية بشأن توحيد الوفد المفاوض الى بغداد لبحث تشكيل الحكومة، مبينا ان القوى السنية والكردية متفقة على موقف الحياد من التحالف مع الكتل الشيعية لحين التوافق.وقال المندلاوي في تصريح صحفي، إن “القوى الكردية تحاول الان ذهاب بوفد موحد الى بغداد لتقوية ملف التفاوض مع باقي الكتل بشان تشكيل الحكومة المقبلة”.واضاف انه “المرجح ارسال وفد كردي موحد لبغداد وقد اتخذنا الموقف الحيادي من التحالف مع اي قوى كردية كما فعل الفائزون من السنة لحين توحيد موقفها والذهاب نحو التوافقية”.واوضح المندلاوي ان “الانخراط في المفاوضات يجب ان يكون اكثر موضوعية”، مؤكدا على “عدم وضع اي شروط مسبقة سوى خدمة المواطن وتحقيق مصالحه كون تلك الأزمة ستجر البلاد للهاوية”.

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