حزب بارزاني:الكاظمي فاشل ورعديد

حزب بارزاني:الكاظمي فاشل ورعديد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاحد، هجوما لاذعا على رئيس الوزراء تصريف الاعمال اليومية مصطفى الكاظمي، مشيرا الى تنصيبه في المنصب يعد وصمة على احتجاجات تشرين. وقال عضو الحزب هيثم المياحي في حوار متلفز، ان “تنصيب رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ومستشاريه وشلته يعتبر وصمة على ثورة تشرين”. واضاف المياحي، ان “الكاظمي هو من يشرف على جميع الاجهزة الامنية في العراق سيما المخابرات وهو يتحمل اسالة كل قطرة دم الا انه يخشى الصدام السياسي مع اي طرف”. ولفت الى ان “حكومة الكاظمي كانت بائسة ولم تحقق اي انجاز يذكر على الصعيد الخدمي او الامني او السياسي لذلك فان الاهم هو انتهاء الازمة بأسرع وقت”.

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