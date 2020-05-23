حزب بارزاني:الكاظمي لم يعترض على ترشيح حسين للخارجية

حزب بارزاني:الكاظمي لم يعترض على ترشيح حسين للخارجية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إدريس شعبان، السبت (23 أيار 2020)، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يعترض على ترشيح فؤاد حسين لحقيبة وزارة الخارجية.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “الكرد قد حسموا أمرهم وأغلب الكتل السياسية وافقت على مرشحينا، وهنالك اعتراضات من أجل الاعتراض فقط، وهدفها التسقيط، ولم يقدموا اعتراضا منطقيا او فنيا”.وأضاف، أن “مرشحي الكرد هم كلا من فؤاد حسين لوزارة الخارجية وخالد شواني لوزارة العدل وسيقدمون للتصويت داخل البرلمان بعد عطلة عيد الفطر مباشرة”.وبين، أن “المرحلة المقبلة تحتاج لدعم ومساندة الكاظمي وحكومته في تخطي الأزمات، وتحتاج شخصية قيادية تمتلك علاقات واسعة ليشغل منصب وزير الخارجية، كون العراق يحتاج لتفعيل دور الدبلوماسية في الكثير من القضايا، وفؤاد حسين خير من يقوم بهذه المهمة”.

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