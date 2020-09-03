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الجبهة العربية في كركوك تطالب القوات الاتحادية بفرض سيطرتها على المحافظة
القائد العام يجتمع مع قيادة العمليات المشتركة
تحالف الفتح:حكومة الكاظمي لاتريد تنفيذ قرار نواب “المقاومة” بإخراج القوات الأمريكية
حزب بارزاني:الكرد يرفضون تعدد الدوائر الانتخابية
علاوي:لن نسمح بأن تكون الدولة أداة بيد الأحزاب للحصول على منافع غير مشروعة
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الولايات المتحدة تقرر رفع حظر السلاح المفروض على قبرص
البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة المشيشي
بيروت..ماكرون يمنح فيروز وسام “جوقة الشرف الفرنسي”
أوبراين:من المرجح أن تحذو المزيد من الدول العربية والإسلامية في تطبيع العلاقات مع إسرائيل
مجلس الأمن الدولي يمدد قوات «يونيفيل» في لبنان لغاية 13/8/2021
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الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
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تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
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