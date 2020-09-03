حزب بارزاني:الكرد يرفضون تعدد الدوائر الانتخابية

حزب بارزاني:الكرد يرفضون تعدد الدوائر الانتخابية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد حسن، الخميس (03 أيلول 2020)، أن الاجتماعات التي عقدها رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مع المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ستكون لها انعكاسات إيجابية، فيما أشار إلى رفض الكرد لتعدد الدوائر بقانون الانتخابات.وقال حسن في حديث صحفي، إن “نقاشات بارزاني مع الكاظمي والمسؤولين الآخرين، ركزت على جميع الملفات التي تخص وضع الإقليم والعراق بشكل عام، وستمهد الطريق لاتفاق قريب بين بغداد وأربيل يخص القضايا المالية والنفط وإدارة المنافذ الحدودية”.وبما يخص قانون الانتخابات، أضاف حسن، أن “موقف الكرد واضح هو رفض قانون تعدد الدوائر في الوقت الحالي، لأنه يتسبب بأزمة كبيرة، بسبب عدم وجود تعداد سكاني حتى الآن، فضلاً عن المشاكل الموجودة في المناطق المتنازع عليها، لذلك طرح بارزاني هذا الموضوع على المسؤولين”.وأشار إلى أن “هناك تحسناً نوعياً في العلاقات بين بغداد وأربيل، والزيارة الأخيرة لبارزاني ستسرع بإنجاز اتفاقات تخص القضايا الاقتصادية والأمنية، وهذه الرغبة موجودة لدى قادة الكتل السياسية أيضا، وقريبا سيكون وفد اقتصادي رفيع المستوى في بغداد لاستكمال تلك القضايا”.

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