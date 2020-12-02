حزب بارزاني:المفاوضات مع بغداد بشأن موازنة 2021 مستمرة

بغداد/شبكة أخبار العراق- تتواصل المفاوضات بين بغداد واربيل تمهيدا لتأطير اتفاق جديد، يمهد الطريق لموازنة العام المقبل، عبر وضع فقرات تنظم العلاقة بين المركز والاقليم بخصوص النفط والايرادات المالية الاخرى في كردستان.وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري بحسب الصحيفة الرسمية، ان “المفاوضات مستمرة بين القوى السياسية في المركز والاقليم للتوصل الى اتفاق جديد يكون تمهيدا اساسيا لفقرات موازنة 2021 التي تنظم العلاقة بين بغداد واربيل”.واضاف ان “حصول الاتفاق بين حكومتي المركز الاقليم، سيوجب على اربيل الالتزام بتسديد مبالغ النفط المباع، فضلا عن ايرادات المنافذ الى بغداد وهو من مبادئ وفقرات موازنة 2020”.ولفت برواري الى ان “تأخير الموازنة من قبل الحكومة سيعطل اقرارها في البرلمان قبل بداية العام المقبل في ظل وجود الكثير من الاشكاليات لدى الحكومة الاتحادية في وزارتي المالية والتخطيط اللتين تسعيان لاكمال مشروع القانون”، داعيا الحكومة الى “الالتزام بالمواعيد والتوقيتات”.