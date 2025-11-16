حزب بارزاني:المقعد المخصص للكرد الفيليين في واسط أصبح جزءً من مقاعد حزبنا

حزب بارزاني:المقعد المخصص للكرد الفيليين في واسط أصبح جزءً من مقاعد حزبنا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، الاحد، أن المقعد المخصص للكرد الفيليين في محافظة واسط “عاد إلى تمثيله الطبيعي” بعد سنوات من التهميش، مشيراً إلى أن دعم الرئيس مسعود بارزاني للمرشح الفائت، علي حيدر، جاء في إطار “تصحيح الخلل التاريخي” في تمثيل هذا المكوّن.وقال المندلاوي في تصريح صحفي، إن “المقعد الحالي يحمل أهمية خاصة، وقد حظي بدعم مباشر من الرئيس مسعود بارزاني والحزب الديمقراطي، إضافةً إلى أصوات العرب وبقية المكونات”، مبيناً أن “التمثيل السابق للمقعد كان بيد حزب الدعوة، ولم يعكس الهوية القومية والحقوق المشروعة للكرد الفيليين”.وأضاف أن “استعادة المقعد إلى جذوره الطبيعية خطوة ضرورية لخدمة الكرد الفيليين، بعيداً عن التمثيل القائم على العامل المذهبي، الذي نحترمه، لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً عن الهوية القومية لهذا المكوّن الوطني”.وأشار المندلاوي إلى أن “الحزب الديمقراطي يتعامل بجدية مع قضايا الأقليات ورفع التهميش عنها”، لافتاً إلى أن “ الرئيس مسعود بارزاني صوّت شخصياً لصالح المرشح علي حيدر، بوصفه ممثلاً للكرد الفيليين عن محافظة واسط”.ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع الجدل الذي أثارته مواقع التواصل حول فوز المرشح علي حيدر بأكثر من 17 ألف صوت، جلّها من التصويت الخاص في أربيل، وسط تعليقات تربط الفوز بكون المقعد ضمن كوتا الفيليين.وختم المندلاوي بالقول إن “واسـط تمتلك اليوم فرصة حقيقية لتمثيل الكرد الفيليين بصورة عادلة، وإنصافهم مما تعرضوا له من غبن وإبادة في مراحل سابقة”، مؤكداً أن “الضجة الدائرة لا تغيّر من حقيقة أن المقعد عاد إلى ممثليه الشرعيين وفق القانون والدستور”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *