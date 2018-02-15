حزب بارزاني:الولايات المتحدة أبلغت العبادي بقطع الأيادي الإيرانية في العراق

حزب بارزاني:الولايات المتحدة أبلغت العبادي بقطع الأيادي الإيرانية في العراق
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الديمقراطي الكردستاني، اسلام حسين، اليوم الخميس، ان الاكراد لن يوافقوا بأي شكل من الاشكال على تمرير الموازنة بدون تنفيذ مطالبنا، مبينا ان امريكا أبلغت رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ”قطع ايادي ايران” والتعامل بصورة ودية مع حكومة اقليم كردستان.وقال اسلام حسين في تصريح صحفي له اليوم: إنه “ليس الاكراد فقط غير راضين على الموازنة وانما السنة والمحافظات المنتجة للنفط ايضا”، مؤكدا ان “الاكراد لن يوافقوا بأي شكل من الاشكال على تمرير الموازنة لحين تخصيص مخصصات الاقليم وسندافع عن موقفنا بكل الوسائل الدستورية السلمية”.وأضاف أن “وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون قال بالحرف الواحد للعبادي في خطاب رسمي في الكويت بانه يجب ان تنفذ الاشياء المتفق عليها، بأن تقطع ايادي ايران في العراق ويكون السلاح بيد الدولة والتفاوض بصورة ودية مع حكومة الاقليم”.وأكد أن “هذا مؤشر واضح بان لا احد راضي على تصرفات العبادي بالتعاون مع الاقليم ومع مطالب الشعب”.وكان مجلس النواب استأنف جدول اعماله، باستكمال قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة، ونشب خلال الجلسة خلاف بين رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ونواب الكتل الكردستانية بشأن عرض قانون الموازنة، فيما قاطع النواب الكرد جلسة البرلمان باستثناء البعض منهم لطرح ملاحظاتهم بشأن الموازنة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *