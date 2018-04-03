حزب بارزاني:انسحاب الـPKK من سنجار خطوة ذكية

حزب بارزاني:انسحاب الـPKK من سنجار خطوة ذكية
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- عدّ القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قادر، اليوم الثلاثاء، انسحاب قوات حزب العمال الكردستاني (PKK) من سنجار خطوة ذكية لقطع الطريق امام تركيا.وقال قادر  في حديث صحفي له اليوم، إن “انسحاب قوات حزب العمال الكردستاني من منطقة سنجار خطوة ذكية للغاية”، مبينا ان “هذا الاجراء قطع الطريق أمام تركيا التي تحاول اقتحام منطقة سنجار بحجة وجود خطر يهددها”.وأضاف ان “قوات البيشمركة لن تدخل سنجار، التي تواجد فيها الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي تجنباً لحصول صِدام مسلح بين الطرفين”.ولفت إلى ان “اقليم كردستان يبحث عن التهدئة والسلام وحفظ الامن والاستقرار في منطقة سنجار عن طريق تعاون جميع الجهات ذات العلاقة”.وانسحب مسلحو حزب العمال الكردستاني من منطقة سنجار في محافظة نينوى، امس الاثنين، وذلك بعد تهديدات تركية بالهجوم على المقاتلين الأكراد هناك إذا لم ينسحبوا من المنطقة.

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