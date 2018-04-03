حزب بارزاني:انسحاب الـPKK من سنجار خطوة ذكية

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السفير السعودي: 20 مليون عراقي عاطل عن العمل و50 مليار دولار سنوياً قيمة البضائع المستوردة
وزارة النفط:استثمار حقلي الغراف والناصرية الغازي من قبل شركة بيكر هيوز الأمريكية
مصدر:العراق لم يتسلم لغاية الأن دولاراً واحداً من تعهدات مؤتمر الكويت
العراق والتشييك يتفقان على منع الازدواج الضريبي
الطاقة الوزارية توافق على عقد استخراج النفط الخام من حقل شرقي بغداد
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