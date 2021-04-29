حزب بارزاني:انفصالنا عن العراق بعد عودة كركوك وسنجار وباقي المناطق إلى “كردستان”

حزب بارزاني:انفصالنا عن العراق بعد عودة كركوك وسنجار وباقي المناطق إلى “كردستان”
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أربيل/شبكة أخبار العراق- اجتمع رئيس الجمهورية برهم صالح يوم الخميس مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في مصيف صلاح الدين.وعقب الاجتماع عقد المتحدث باسم الحزب محمود محمد مؤتمراً صحفيا: حاليا هناك وفد من حزبنا في بغداد لبحث مسالة الانتخابات المقبلة، والتحالفات السياسية مع الاطراف العراقية الاخرى وايضا العودة الى مناطق كركوك ونينوى وسنجار ومخمور، مستدركا القول إنه “لكن لغاية الان الامور لم تحسم”.وبخصوص التحالفات لخوض الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة قال محمد: الذي يهمنا من التحالف هو تطبيق المادة 140 وعودة باقي المناطق لتحقيق “الدولة الكردستانية”التي تمتد من تركيا والعراق وسوريا وايران ،وبشأن عودة البيشمركة الى كركوك قال المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني: سنطالب بتفعيل المادة 140 الدستورية، ومن خلالها وضع الية لعودة البيشمركة الى هذه المناطق، مشيرا إلى أن عودتها اكيد سيكون له اهمية في التنسيق مع القوات الامنية العراقية لسد الفراغ الامني ومنع وقوع هجمات ارهابية.

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