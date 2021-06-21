حزب بارزاني:انهاء التوغل التركي في شمال العراق يحتاج إلى حكومة قوية

حزب بارزاني:انهاء التوغل التركي في شمال العراق يحتاج إلى حكومة قوية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد حزب بارزاني، الاثنين، ان التواجد التركي في العراق ممتد منذ سبعينيات القرن الماضي.وقال الحزب في بيان، ان” انهاء متعلقات التواجد التركي في العراق بحاجة إلى حكومة قوية ولا تخشى أحدا في سبيل حفظ سيادة البلاد”.واضاف، ان” الحكومة القوية بإمكانها ان تقود حوارا متمكنا يجبر تركيا وكل تواجد اجنبي على حفظ الاعتبارات واحترام السيادة العراقية”.واشار الى ان” التواجد التركي في العراقي ليس بالأمس وهناك جذور تعود إلى بدايات النظام السابق في السبعينات ولديها نوايا مغايرة في العراق”.

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