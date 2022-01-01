حزب بارزاني:برهم صالح فشل في مهمته ويجب تبديله

حزب بارزاني:برهم صالح فشل في مهمته ويجب تبديله
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد  القيادي في حزب بارزاني ريبين سلام، اليوم السبت، أن إصرار الاتحاد الوطني الكردستاني على تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية سيفقده المنصب.وقال سلام في حديث صحفي، إنه “وفقا للمعطيات الحزب الديمقراطي الكردستاني لن يوافق على تولي برهم صالح رئاسة الجمهورية”.وأضاف أن “صالح فشل في أداء مهامه في جوانب عديدة، ويجب أن يبدي الاتحاد الوطني مرونة أكبر في المفاوضات للتوصل لنتائج”.

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