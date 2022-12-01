حزب بارزاني:بغداد ستستلم المتهمين بالفساد المتواجدين في الإقليم

حزب بارزاني:بغداد ستستلم المتهمين بالفساد المتواجدين في الإقليم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العاق-  كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، عن وجود اتفاق نوعي بين حكومتي بغداد واربيل بشأن تسليم المتهمين بالفساد الى بغداد لمحاسبتهم، مبينا ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نجح في خطواته الاولى وسيتم الاعلان عن اعتقال قيادات بارزة بتهم الفساد. وقال كريم في حديث صحفي، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نجح  من الناحية العملية في ملف مكافحة الفساد والاستمرار في استرداد الاموال مهم للغاية وسيتم الاطاحة باسماء بارزة خلال الايام المقبلة”. واضاف ان “اربيل متفقة تماما عبر اتفاق نوعي على تسليم اي متهم الى بغداد بتهم الفساد فورا وقد تم تسليم عدد من المطلوبين خلال الفترة الماضية”.وأشار كريم الى ان “استمرار الفساد يضر بمصالح البلاد واربيل كون الملف النفطي والقطاع الاقتصادي المتضرر الاكبر من عمليات الفساد المتواجدة في كردستان ايضا لكن بشكل اقل مما هو عليه في بغداد”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *