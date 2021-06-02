حزب بارزاني:بغداد لم تحسم لحد الان حصة الإقليم من الموازنة

حزب بارزاني:بغداد لم تحسم لحد الان حصة الإقليم من الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي، الاربعاء، عن تفاصيل المباحثات بين الوفد الكردي والحكومة الاتحادية، مبينة ان بغداد لم تحسم موقفها لغاية الان بشان الموازنة.وقالت الدليمي في تصريح  صحفي: ان “الحكومة الاتحادية لم تحسم موقفها لغاية الساعة من ارسال الموازنة الخاصة بكردستان رغم اقرار الموازنة قبل عدة اشهر”.واضافت ان “الوفد الكردي برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني بحث في بغداد مع وزير المالية تطبيق الموازنة وما هي اسباب التاخير في تطبيقها”.واوضحت الدليمي، ان “بغداد طالبت اربيل مجددا بارسال بيانات خاصة بديوان الرقابة المالية لدراستها ما سيؤخر تطبيق الموازنة لمدة اطول”، داعية الى “تطبيق الموازنة وارسال كافة الحقوق بين الطرفين لانهاء الازمة المالية في كردستان”.

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