حزب بارزاني:بوجود “الصديق” عبد المهدي كركوك سترجع إلى الأكراد

حزب بارزاني:بوجود “الصديق” عبد المهدي كركوك سترجع إلى الأكراد
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- تحدث الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأربعاء، عن خارطة طريق لتحقيق التوازن بمحافظة كركوك.وقالت رئيس كتلة الحزب في البرلمان، فيان صبري، إن “موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني من كل التطورات الجارية يتمثل فيما عبر عنه الرئيس مسعود بارزاني مؤخراً”. في إشارة إلى الأوضاع الأخيرة بكركوك.وبشأن ما يمكن التفاهم حوله بشأن كركوك قالت إننا “نرى أن كركوك مدينة التعايش السلمي، والسبيل الوحيد لحل مشكلاتها لا بد أن يكون في إطار الدستور وإعادة كركوك إلى أوضاعها السابقة”.وبينت صبري، أن “علينا الاستفادة من الأجواء الإيجابية في العلاقة بين أربيل وبغداد بوجود عبد المهدي فهو محبوب لدى الاكراد، وأن أي اتفاق بين الأطراف الكردية لا يجب النظر إليه إلا من ناحية إيجابية، وأن التوافق بين الكرد وبين الأطراف الأخرى والمكونات في المعادلة السياسية لكركوك ومع بغداد هي خريطة الطريق التي علينا جميعا إنجاحها”.

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