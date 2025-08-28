حزب بارزاني:بيان أسايش السليمانية باطل

 بغداد/ شلكة أخبار العراق- ردّ عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، الخميس، على بيان آسايش السليمانية الذي تضمّن اعترافات لمتهمين بوجود مخطط لاشتراك أربيل في اغتيال رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني.وقال كريم في حديث  صحفي، إن “الديمقراطي بعيد كل البعد عن هذه الاتهامات، ولن يكون لها أي موقف رسمي”، مؤكداً أن “الاعترافات انتُزعت بالإكراه والقوة، وأُجبر المتحدثون على قول هذا الكلام”.وأضاف أن “الاتحاد الوطني تعرض لسلسلة انتقادات من المجتمع الدولي والولايات المتحدة بعد استخدامه الطائرات والدبابات في عملية اقتحام فندق وسط المدينة، ولهذا يحاول التغطية على هذه الانتقادات عبر ترويج مثل هذه الاعترافات”.وأشار كريم إلى أن “آزي أمين، وهو مسؤول سابق في مكافحة إرهاب الإقليم التابع للاتحاد الوطني، تم إبعاده من الجهاز، ويقيم حالياً في أربيل، ولا يحمل أي صفة رسمية داخل مجلس أمن كردستان”.وكان جهاز آسايش السليمانية قد كشف في وقت سابق اليوم عن اعترافات وصور وثّقت تورط مجموعات مسلّحة في التخطيط لاغتيال طالباني، عبر خمس فرق خاصة لمراقبته، وخليتين مختصتين بالقنص والطائرات المسيّرة. كما بيّنت التحقيقات وجود تواصل مباشر مع لاهور شيخ جنكي ابن عم بافل، فضلاً عن تجهيز مستودع للطائرات المسيّرة، فيما أُشير إلى أن آزي أمين كان المشرف على تدريب العناصر وتوفير السلاح والتجهيزات.

