حزب بارزاني:تأجيل الانتخابات إلى عام 2022 أمراً مؤكد

حزب بارزاني:تأجيل الانتخابات إلى عام 2022 أمراً مؤكد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاربعاء، عن وجود احتمالية كبيرة بتأجيل الانتخابات الى شهر ايار من عام 2022 ، مبينا ان العائق امام اجراء الانتخابات هو فني وامني.وقال عضو الحزب الديمقراطي، عماد باجلان، في لقاء متلفز، اليوم، ان “تأجيل الانتخابات المبكرة الى شهر آيار من العام المقبل احتمال وارد جدا”، موضحا أنه “لا فرق بين ذلك وبين الموعد الرسمي للانتخابات والمقرر في العاشر من تشرين الاول المقبل”.واكد باجلان ان “هناك ضغوطات خارجية وداخلية على مفوضية الانتخابات، وعلى المرشحين فضلا عن عودة عمليات الاغتيال”، مبينا أن “اهم عامل لإجراء الانتخابات هو البيئة الامنة”.واضاف ان “حكومة الكاظمي جاءت بوقت عصيب منها تظاهرات تشرين وجائحة كورونا وانهيار اقتصادي عالمي، ولكنها نجحت في تجاوز هذه الازمات “، على حد قوله .

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