حزب بارزاني:تأجيل انتخابات الإقليم إلى شهر آذار القادم

حزب بارزاني:تأجيل انتخابات الإقليم إلى شهر آذار القادم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، الأربعاء، إن غياب الاتفاق على صيغة إجراء انتخابات برلمان كردستان أدى إلى تأجيلها إلى شهر آذار المقبل.وذكر كريم في حديث صحفي، أنه “تقرر تأجيل انتخابات الإقليم إلى آذار المقبل، لعدم الاتفاق على صيغة إجراء الانتخابات وقانونها بعد”.وبيّن أن “الخلاف على مسألة القانون فهو غير معروف إن كان وفقاً للدوائر المتعددة أم لا، وأن الإقليم يعتمد على المفوضية الخاصة به بعيداً على المركز”.وأضاف، أن “كلا من الاتحاد الكردستاني والتغيير والحركات الاسلامية يطالبون جميعاً بإجراء انتخابات على غرار الانتخابات في بغداد، وأن الديمقراطي يرفض الأمر بعد فشل التجربة في بغداد”.

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