حزب بارزاني:تحالفاتنا بعد الانتخابات لمصلحة الكرد وليس من أجل العراق

حزب بارزاني:تحالفاتنا بعد الانتخابات لمصلحة الكرد وليس من أجل العراق
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- علق الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم، على تحالفاته ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصاً بعد انسحاب التيار الصدري من التنافس الانتخابي.وقال القيادي في الحزب شوان محمد طه، في حديث صحفي، ان “الحزب الديمقراطي الكوردستاني لديه تفاهمات وليس تحالفات مع اي قوى سياسية، ونحن سنخوض التنافس الانتخابي كحزب مستقل، ولدينا مساحة وامكانية انتخابية قوية جداً”.واضاف “في مرحلة ما بعد الانتخابات، ستكون لنا رؤية واضحة مع القوى السياسية العراقية لغرض تشكيل الحكومة الجديدة، ونحن لدينا قضية ونتعامل مع المعطيات وفق القضية”.وأكد ان “تحالفنا مع اي جهة سياسية ما بعد الانتخابات، ليس على حساب الجهات السياسية الاخرى، ونحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مع الاجماع السياسي هذا من حيث المبدأ”.وكشف القيادي في الحزب “اننا نعمل ونبذل جهوداً من أجل حث القوى السياسية التي اعلنت انسحابها من التنافس الانتخابي، للعودة لهذا التنافس وهذا الأمر يشمل كل القوى السياسية التي انسحب من الانتخابات وليس التيار الصدري فقط، وهذا العمل والجهد مستمر”.

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