حزب بارزاني:تحالف الفتح الأقرب لنا

حزب بارزاني:تحالف الفتح الأقرب لنا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار، الثلاثاء، عدم وجود تحالف بين حزبها والتيار الصدري وتحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، مبينة ان رئيس تحالف الفتح هادي العامري قريب من الحزب.وقالت النجار في حوار متلفز ، إن زيارة رئيس تحالف الفتح هادي العامري كانت إيجابية وتهدف لتقريب وجهات النظر”، مبينا ان “العامري قريب منا ولسنا مع تشظي البيت الشيعي”.واضافت ” اننا مستمرون في المطالبة بتوحيد القوى الشيعية وتصفير الخلافات”، مشيرا الى أن “شكل الحكومة المقبلة سيكون مختلفا عن التحالفات السياسية السابقة”.وأوضحت النجار، ان “الحزب الديمقراطي يقف على مسافة واحدة من كل القوى الشيعية ونتطلع لوحدتها”، مبينة ان “مجريات الجلسة الأولى ليست تحالفا الا اننا نحترم قرار السنة بشان اختيار مرشحيه لتولي المناصب”.

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