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حزب بارزاني:تركيا ما زالت ترفض تصدير النفط إلا بعد حسم الشكوى الثانية المرفوعة ضدها من العراق
المالية النيابية :اكملنا قراءة 70% من مشروع الموازنة
وزارة الإسكان:السعودية أكدت على استعداد شركاتها في تنفيذ مشاريع سكنية وخدمية
أكثر من (800) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية
حزب طالباني ينفي وجود خلافات داخل قياداته
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حزب بارزاني:تركيا ما زالت ترفض تصدير النفط إلا بعد حسم الشكوى الثانية المرفوعة ضدها من العراق
المالية النيابية :اكملنا قراءة 70% من مشروع الموازنة
وزارة الإسكان:السعودية أكدت على استعداد شركاتها في تنفيذ مشاريع سكنية وخدمية
أكثر من (800) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية
حزب بارزاني:حزب طالباني يرفض تسليم إيرادات منافذه لحكومة الإقليم
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