حزب بارزاني:تركيا ما زالت ترفض تصدير النفط إلا بعد حسم الشكوى الثانية المرفوعة ضدها من العراق

حزب بارزاني:تركيا ما زالت ترفض تصدير النفط إلا بعد حسم الشكوى الثانية المرفوعة ضدها من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم السبت، شركة النفط الوطنية “سومو” الخسائر المالية جراء توقف تصدير النفط من الإقليم.وقال كريم في حديث صحفي، إن “تركيا هي من ترفض استئناف تصدير النفط لحين حسم الشكوى الثانية المقدمة من وزارة النفط ضد أنقرة، وأيضا في محاولة لإلغاء المبالغ المفروضة عليها من هيئة التحكيم في باريس”.وأضاف أن “وزارة النفط و”سومو” وعدت بإيجاد الحلول البديلة لتوقف تصدير النفط من الإقليم، إما بتصديره عبر البصرة أو من سوريا عبر البحر أو استخدامه في المصافي للمشتقات، لإيقاف الهدر اليومي والخسائر المالية وأيضا كوسيلة ضغط على تركيا التي ستتعرض لخسائر إذا أقبلت (سومو) على هذا الأمر”.وأشار إلى أن “الإقليم ملتزم بالاتفاق وبالتالي بغداد ممثلة بـ(سومو) هي من تتحمل للخسائر، والموازنة سترسل كاملة إلى كردستان”.وكان تصدير النفط توقف فعلياً عند إصدار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس، حكما لصالح بغداد يقضي بإيقاف تصدير إقليم كردستان النفط عبر تركيا لعدم وجود إذن من بغداد.فيما وقّعت الحكومة الاتحادية في بغداد، مع حكومة اربيل اتفاقية نهائية تقضي بأن تتولى بغداد عملية الإشراف الكامل على تصدير النفط من حقول الإقليم، وهو ما يسمح باستئناف تصدير النفط مجددا عبر ميناء جيهان التركي.

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