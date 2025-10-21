حزب بارزاني:تشكيل التحالفات بعد إعلان النتائج الانتخابية

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، الثلاثاء، أن حزبه لا يتخذ قرارات مسبقة بشأن التحالف مع أي طرف شيعي، مشيراً إلى أن المواقف النهائية ستتحدد بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال سلام في حديث صحفي، إن “الكرد والحزب الديمقراطي تحديدًا لا يتخذ قرارات مسبقة بخصوص التحالف مع طرف معين، وهذا الأمر يعتمد على نتائج الانتخابات، وما تفرزه صناديق الاقتراع”.وأضاف أن “بعد انتهاء الانتخابات، وحصول كل طرف على مقاعد محددة من الأطراف الشيعية، يبدأ بعدها تحديد الجهة الأقرب معنا للتفاوض معها، ولكن ما نأمله أن يكون هناك تفاهم من الأطراف الشيعية فيما بينها، حتى يتم الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة، لأن منصب رئاسة الوزراء يحدد من قبل المكون الشيعي”.ويُنظر إلى موقف الحزب الديمقراطي بوصفه عنصر توازن مؤثر في معادلة تشكيل السلطة العراقية، إذ يمنحه وزنه البرلماني موقعًا تفاوضيًا محوريًا بين القوى الشيعية والسنية. ومن المتوقع أن يوجّه الحزب بوصلته بعد الانتخابات نحو الشريك الذي يضمن تفاهمات أوسع بشأن الملفات العالقة بين أربيل وبغداد، وفي مقدمتها النفط والموازنة .

