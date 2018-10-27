حزب بارزاني:تشكيل حكومة نيجيرفان القادمة على أساس الأغلبية
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أربيل/شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبوار بكائي، السبت، انه بعد مصادقة الهيئة القضائية في اقليم كردستان على نتائج الانتخابات ستبدأ مرحلة المفاوضات لتشكيل الحكومة .وقال بكائي في تصريح صحفي له اليوم، ان “حكومة اقليم كردستان ستشكل هذه المرة على اساس الاغلبية الانتخابية وحصة الاحزاب والكتل وعدد مقاعدها”.واضاف انه “في السابق كان الحزب الديمقراطي يمنح من حصته لباقي الاحزاب في سبيل ارضاء الجميع ولكن وجدنا ان هذا غير مبرر فلا يمكن مشاركة جميع الاحزاب في الحكومة وما دامت هنالك بعض الاحزاب ترغب بتكوين كتلة معارضة فهذا امر جيد وحالة صحة “واشار بكائي الى ان “توزيع المناصب سيكون بناءً على حصتنا الانتخابية ورئاسة حكومة الاقليم ستكون لنا باعتبارنا الكتلة الفائزة الاولى”.