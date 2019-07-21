حزب بارزاني:تشكيل لجان مشتركة بين بغداد وأربيل لحل المشاكل العالقة

حزب بارزاني:تشكيل لجان مشتركة بين بغداد وأربيل لحل المشاكل العالقة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أحمد الصفار، الأحد، عن تشكيل لجان مشتركة بين بغداد وأربيل لحل المشكلات العالقة، مبيناً ان اللجان ستبحث الملف النفطي والإيرادات والموازنة والمادة 140 وغيرها.وقال الصفار في تصريح  صحفي، إن “زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الى بغداد هي بمثابة خطوة حسن نية”.وأضاف، أن “حكومة الاقليم جادة في الدخول في حوار مع الحكومة الاتحادية لحل جميع المشكلات العالقة وهي أول خطوة تخطوها حكومة الاقليم مع بدء تسلم صلاحياتها”.وأشار الصفار الى ان “الزيارة جاءت لفتح باب تشكيل اللجان الفنية، لأن هناك مواضيع تحتاج الى متخصصين والى معلومات” وأضاف، ان “اللجان الفنية التي سيشكلها الطرفان لبحث الملف النفطي والإيرادات والموازنة ورواتب وتسليح البيشمركة خلال حرب داعش والمادة 140 وغيرها”.

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