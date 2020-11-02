حزب بارزاني:تغيير الحلبوسي واستبداله بشخصية أخرى شأن “سنّي”

حزب بارزاني:تغيير الحلبوسي واستبداله بشخصية أخرى شأن “سنّي”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الاثنين، أن مسألة تغيير رئيس البرلمان واستبداله بشخصية أخرى هي شأن داخلي.وقال سلام في تصريح صحفي، إن”مسألة التحرك الحاصل بين الكتل السياسية السنية هي شأن داخل للمكون، ونحن لانتدخل بها ولاندعم طرف على حساب طرف آخر”.ونفى سلام أن “يكون حزبه قد وعد أسامة النجيفي بدعم الجبهة الجديدة المشكلة من مجموعة من السياسين والنواب السنة للإطاحة برئيس البرلمان محمد الحلبوسي وترشيح شخصية جديدة”.ولفت إلى أن “الكرد يحرصون على أن يلعبوا دورا بتقريب وجهات النظر بين المختلفين، وفي الوقت ذاته ندعم الاستقرار السياسي، وخاصة في ظل الأوضاع الحالية المتوترة”. 

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