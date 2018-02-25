حزب بارزاني:تغيير ديموغرافي في المناطق “المختلف عليها”

حزب بارزاني:تغيير ديموغرافي في المناطق “المختلف عليها”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، اليوم الأحد، عن حصول تغيير ديموغرافي في المناطق المتنازع عليها من قبل جهات سياسية، فيما أكد وجود ادلة ووثائق تثبت ذلك.وقالت القيادية في الحزب النائبة اشواق الجاف  في حديث صحفي لها اليوم، ان “اجراءات التغيير الديموغرافي في المناطق المتنازع عليها لا يمكن انكارها، فهناك ادلة ووثائق وهذا الشيء موثق في الصورة والصوت، وتم تثبيت هذه العمليات فيها”.وبينت ان “عمليات التغيير الديموغرافي، مستمرة حتى بعد توجيهات رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الداخلية قاسم الأعرجي، كما تم تقديم الادلة والوثائق المصورة الى الجهات المختصة ممثلة بوزارة الداخلية في العاصمة بغداد، فنفس عمليات التغيير الديموغرافي التي حصلت بعهد نظام صدام حسين، تحصل الان من قبل جهات مشاركة في العملية السياسية”.وأضافت الجاف ان “الحكومة الاتحادية المسؤولة عن اجراء التعداد السكاني، لكن هي تتعمد عدم اجراء التعداد لأنها تعرف جيدا بان غالبية سكان المناطق المتنازع عليها هم من الكرد”، مشددة على ان “أي تغيير ديموغرافي ليس من السهولة ان يمر، فهناك وثائق تكشف حصول هذا التغيير بالتوقيت والتاريخ، فإجراء التعداد السكاني الان، وبعد عمليات التغيير الديموغرافي، من السهولة الطعن فيه، لأنه غير قانوني ودستوري”.

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