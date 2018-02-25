حزب بارزاني:تغيير ديموغرافي في المناطق “المختلف عليها”

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مجلس الأمن الدولي يوافق على وقف إطلاق النار في سوريا لمدة ثلاثين يوما
وصول وفد كوري شمالي إلى كوريا الجنوبية لتحسين العلاقات
مسؤول أمريكي:نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في شهر آيار القادم
السعودية تشترط بعودة سفيرها إلى برلين بعد تشكيل حكومة جديدة في المانيا
فورسز للبحوث الأمنية:بريطانيا تدرس إقامة حضور عسكري دائم في الكويت
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المالية النيابية:تثبيت نسبة 14% حصة كردستان في موازنة 2018
مكتب العبادي ينفي إضافة تريليون دينار إلى حصة كردستان في موازنة 2018
مسجدي يبحث في شمال العراق تفعيل المنافذ والأسواق الحدودية بين العراق وإيران
العلاق:الشهر المقبل ملتقى للشركات الأجنبية الراغبة بالاستثمار في العراق
المالية النيابية:العبادي وافق على تشكيل لجنة لحسم حصة كردستان من الموازنة
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