حزب بارزاني:تمرير الموازنة سيكون سهلا بعد الإتفاق مع الحكومة الاتحادية

حزب بارزاني:تمرير الموازنة سيكون سهلا بعد الإتفاق مع الحكومة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، الأربعاء، توصل الوفد الكردي المتمثل بحكومة الإقليم خلال مباحثاته في بغداد اتفاق مشترك بشأن حصة الإقليم بالموازنة، مشيرا إلى أن الاتفاق سيعجل بإرسال الموازنة إلى البرلمان،وقال خليل في تصريح  صحفي,أن “مباحثات وفد حكومة الإقليم المتواجد في بغداد أجرى عدة لقاءات مع الحكومة الاتحادية وقيادات سياسية وكانت جميع مباحثاته إيجابية واتصلت لصالح الطرفين”.واضاف أن” أن المناقشات أوشكت على الوصول إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”. وأشار خليل الى ” نتائج الاتفاقات ستعجل من ارسال الموازنة إلى البرلمان وان تمريرها سوف لن يواجه اي صعوبة “٠ وكان عضو اللجنة المالية النيابية السابق عبد الهادي السعداوي قد توقع في وقت سابق تأجيل المفاوضات بين القوى السياسية لحين الإعلان عن نتائج مباحثات الوفد الكردي.

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