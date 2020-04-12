حزب بارزاني:تمرير حكومة الكاظمي ليس سهلاً

حزب بارزاني:تمرير حكومة الكاظمي ليس سهلاً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بينت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية فيان صبري، الاحد، ان تشكيل حكومة الكاظمي لن يكون سهلا على الرغم من وجود اتفاق على هذه الشخصية.وقالت صبري في حديث متلفز ، انه “لا يوجد اي مختلف حول الكاظمي والجميع متفق عليه لانه يمثل عامل تهدئة جيد”.واضافت ان “الكاظمي قادر على فرض التوازنات والمسؤولية الجمعية ستكون محور حكومتة”، لافتة الى ان “تشكيل حكومة الكاظمي لن يكون سهلا والقوى التي توافقت حول الكاظمي ستساعده في تشكيل حكومته بسرعة”.وبينت ان “القوى السياسية تعول على هدوء الكاظمي في تمرير التعقيدات، حيث ان الشعب لا يريد المستقل بل نادى بمعايير محددة ولا يأبه بالتفاصيل وجل ما يريده هي حكومة تخدمه وتمنحه حقوقه ومحاربة الفساد والكرامة والامن اضافة للسيادة والتوازن اقليميا ودوليا”. 

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