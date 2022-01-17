حزب بارزاني:تمسك حزب طالباني ببرهم صالح لايخدم مصالح البيت الكردي

حزب بارزاني:تمسك حزب طالباني ببرهم صالح لايخدم مصالح البيت الكردي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا جزا، الاثنين، الاتحاد الوطني الكردستاني لإبداء المرونة بما يتعلق بمنصب رئاسة الجمهورية، معتبرا ان التمسك ببرهم صالح ليس بمصلحة البيت الكردي.وقال جزا في تصريح صحفي، إن “على الاتحاد الوطني عدم التزمت بالرأي بخصوص مرشح رئاسة الجمهورية، لآن ذلك سينعكس على الوضع الكردي بشكل عام”.وأضاف أن “الحزب الديمقراطي هو الذي حصل على 31 مقعدا وجاء في التريب الأول والمعادلة السياسية تتطلب حضوره وموافقته على من يشغل منصب رئاسة الجمهورية، وتمسك الاتحاد ببرهم صالح ليس من مصلحتهم ولا مصلحة البيت الكردي”.ورشح الاتحاد الوطني برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية، فيما رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لذات المنصب.

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