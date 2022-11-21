حزب بارزاني:تهديدات حزب طالباني بالإنفصال عن حكومة الإقليم اسطوانة مشروخة

حزب بارزاني:تهديدات حزب طالباني بالإنفصال عن حكومة الإقليم اسطوانة مشروخة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-علق الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، الاثنين، على التهديد بانفصال السليمانية وحلبجة عن إقليم كردستان من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني.وقال القيادي في الحزب مهدي عبدالكريم، في حديث صحفي، ان “تهديد الاتحاد الوطني الكردستاني بانفصال السليمانية وحلبجة عن إقليم كردستان هدفه الابتزاز السياسي، فهذا الأمر لا يمكن القيام به مهما حاول الاتحاد الوطني الكردستاني، خصوصاً وأنه أمر مرفوض من قبل الشعب الكردي”.وأضاف ان “هناك أطرافا خارجية وحتى داخلية تعمل منذ فترة طويلة على حصول انقسام داخل إقليم كردستان من اجل اضعافه، ولهذا لم ولن نسمح بأي خطوة نحو انفصال السليمانية وحلبجة عن إقليم كردستان”، مؤكدا ان “أصل هذا الحديث هو الابتزاز السياسي للحصول على بعض المكاسب ليس الا”.

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