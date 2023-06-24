حزب بارزاني:توافق سياسي لتمرير قانون النفط والغاز

حزب بارزاني:توافق سياسي لتمرير قانون النفط والغاز
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور، السبت، وجود توافق سياسي لتمرير قانون النفط والغاز خلال الدورة النيابية الحالية.وقال تيمور في حديث  صحفي، إن “البرلمان يستعد خلال فصله التشريعي المقبل لمناقشة القوانين المتفق عليها بين ائتلاف إدارة الدولة ومنها قانون النفط والغاز “.وأضاف أن “القانون أصبح محل توافق سياسي قبل إقراره داخل مجلس النواب”، مشيرا إلى أن ” المفاوضات والحوارات بين حكومتي بغداد واربيل بشأن قانون النفط والغاز وضعت بعض الخطوط العامة لتسريع القانون “.وأوضح أن “تشريع القانون كان من ضمن الاتفاق السياسي داخل ائتلاف إدارة الدولة قبيل تشكيل حكومة السوداني لذلك فان تمريره سيكون حتميا”.وكانت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، قد رهنت تجاوز الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بإقرار قانون النفط والغاز، مبينة ان تمرير القانون كفيل بتصفير الازمات بين الطرفين.

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