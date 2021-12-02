حزب بارزاني:توزيع المناصب داخل البيت الكردي بالإتفاق مع حزب طالباني

حزب بارزاني:توزيع المناصب داخل البيت الكردي بالإتفاق مع حزب طالباني
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 بغداد/شبكة اخبار العراق- قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الخميس، إن آلية توزيع المناصب داخل البيت الكردي تأتي بالاتفاق مع حزب طالباني أولاً ، وقال سلام في حديث صحفي، “سنجتمع مع الاتحاد الوطني  في توزيع المناصب من أجل توحيد البيت الكردي والذهاب إلى بغداد بمطالب موحدة”.وأضاف أنه “بعد تشكيل تحالف من الحزبين سيتم تحديد المناصب المخصصة للكرد  في بغداد وحسمها عن طريق النقاط”.وتابع عضو الحزب: “حيث لمنصب رئاسة الجمهورية ستكون 30 نقطة وتحسب لكل مقعدين نقطعة “.

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