حزب بارزاني:توطين رواتب موظفي الإقليم في (6) مصارف

حزب بارزاني:توطين رواتب موظفي الإقليم في (6) مصارف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شريف سليمان، اليوم الاحد، عن تفاصيل ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، مشيرا الى ان العملية ستتم في 6 مصارف.وقال سليمان في حديث صحفي، ان “هناك اتفاق بين حكومتي الإقليم والاتحادية بشأن دفع رواتب موظفي كردستان من دون انقطاع لحين اكمال ملف توطين الرواتب لدى المصارف”.وأضاف ان “الجهات المعنية تواصل توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف ولكن الامر يحتاج الى بعض الوقت”.وبين ان “المصرف العراقي للتجارة دخل على الخط، إضافة الى المصارف الحكومية الأخرى”، موضحا ان “التوطين كان مخططا له ان يكون لدى 5 مصارف لكن تم إدخال المصرف العراقي للتجارة”.

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