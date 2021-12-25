حزب بارزاني:ثقتنا كبيرة في حزب الدعوة وباقي مكونات الإطار التنسيقي

حزب بارزاني:ثقتنا كبيرة في حزب الدعوة وباقي مكونات الإطار التنسيقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حزب بارزاني دلشاد شعبان، السبت، أن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وقيادات حزبه لديهم ثقة أكبر بقوى الإطار التنسيقي.وقال شعبان في تصريح صحفي، إن “هناك علاقة تاريخية طويلة بين حزب الدعوة والحزب الديمقراطي منذ أيام معارضة النظام البائد”.وأضاف أن “الحزب الديمقراطي لديه ثقة بالتعامل مع قوى الإطار التنسيقي، ولكنه ينتظر الاستماع للقوى السياسية الأخرى ليقرر مع من سيتحالف”.وكان وفد من الإطار التنسيقي زار الأسبوع الماضي برئاسة نوري المالكي مدينة أربيل والتقى بالقيادات الكردية وعلى رأسهم زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني.

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