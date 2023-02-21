حزب بارزاني:جهات سياسية كردية وراء خلق الأزمات بين بغداد وأربيل

حزب بارزاني:جهات سياسية كردية وراء خلق الأزمات بين بغداد وأربيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، الثلاثاء، جهات سياسية كردية وخارجية بالعمل على خلق الازمات بين بغداد واربيل واطالة مدة الصراع، مبينا ان الإقليم يتفاوض بشكل حصري مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وقال المندلاوي في حوار متلفز ، ان “إقرار قانون النفط والغاز هو تطمين لكل العراقيين وغير محصور بالاقليم وان بيع نفط الاقليم لتركيا لمدة 50 عاما مجرد كذبة”. وأضاف ان ” حكومة الاقليم هي من تتعامل مع حكومة السوداني حاليا  وان السوادني لا يتعامل مع الاحزاب بل مع حكومة دستورية  وأشار الى ان ” السوداني مصر على تفعيل ورقة الاصلاح الا ان  هناك اطرافا داخلية وخارجية لا تريد حلحلة الخلاف بين بغداد واربيل”.وكان عضو لجنة الطاقة والغاز النيابية السياسي الكردي غالب محمد قد كشف في تصريح عن تورط حكومة كردستان بعقود طويلة الأمد لبيع النفط لتركيا وإسرائيل بأسعار منخفضة، مبينا ان الكيان الصهيوني هو من يعارض تسليم النفط من كردستان لشركة سومو.

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