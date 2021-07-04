حزب بارزاني:حزب الـpkk يجند الأطفال من أجل إدخالهم في حروبهم العبثية

حزب بارزاني:حزب الـpkk يجند الأطفال من أجل إدخالهم في حروبهم العبثية
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أربيل/ شبكة أخبار العراق-اتهم مستشار المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني عارف رشدي الاحد، من ممارسات الـPKK بتجنيد الاطفال في صفوف مسلحيه معتبرا أن تلك الممارسات جريمة وتشكل خطرا على المجتمع الكردي.وقال رشدي في حديث صحفي، إن “حزب العمال الكردستاني جند المئات من الاطفال الذين يتراوح أعمارهم ما بين 14 و15 سنة”، مبينا أن “العمال الكردستاني يستخدم هؤلاء الاطفال لخوض حروبه الخاصة “.وأضاف ان “العمال الكردستاني مارس عمليات خطف الاطفال واستغل الظروف الاجتماعية لبعضهم من عمليات الاغراء والخداع لانضمامهم الى صفوفه مسلحيه”، مشيرا الى أن “هذه الممارسات ستشكل خطرا كبيرا على مستقبل المجتمع الكردستاني“.وأعتبر أن “هذا العمل جريمة كبيرة ينفذها العمال الكردستاني بحرمان الاطفال الكرد من حقهم في التعليم وتلقي تربية سليمة بعيدة عن العنف”، موضحا أن “تجنيد وتسليح الاطفال واستخدامهم في الحروب يخالف القوانين والاعراف الدولية“.وتابع أن “قضية الدفاع عن حقوق الشعب الكردستاني في العيش بحرية وسلام هي قضية انسانية”، متهما العمال الكردستاني بـ”تشويه القضية الكردية من خلال ممارساته اللاإنسانية”.

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