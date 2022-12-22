حزب بارزاني:حزب طالباني هو من طلب تأجيل انتخابات الإقليم

حزب بارزاني:حزب طالباني هو من طلب تأجيل انتخابات الإقليم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء كريم، اليوم الخميس، أن تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان جاء بطلب من الاتحاد الوطني، مبينا ان التأجيل يأتي بمثابة هدية للاتحاد الذي يخشى الانتخابات. وقال كريم في حديث صحفي، إنه “بعد تقديم طلب لتأجيل الانتخابات من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني ووافق عليه الحزب الديمقراطي يعتبر بمثابة هديه من الديمقراطي كون قيادات الاتحاد الوطني يخشون دائما دخول الانتخابات ويرحبون بعزرائيل ولا يرحبون بالانتخابات”. وأضاف أنه “كان من المفترض أن تجرى انتخابات برلمان كردستان هذا العام لكنها تأجلت لعام وشهرين، عسى أن يتم الاتفاق على قانون يرضي جميع الأطراف السياسية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *