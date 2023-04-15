حزب بارزاني:حزب طالباني يرفض تسليم إيرادات منافذه لحكومة الإقليم

حزب بارزاني:حزب طالباني يرفض تسليم إيرادات منافذه لحكومة الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إدريس شعبان، السبت، الاتحاد الوطني الكردستاني، بعدم “تسليم الإيرادات المالية الخاصة بمحافظة السليمانية لخزينة حكومة اقليم كردستان”.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “جميع المؤسسات في السليمانية، الأمنية والعسكرية والخدمية تدار من جهة حزبية في الاتحاد الوطني الكردستاني”.وأضاف، أن “جميع العائدات المالية الخاصة بالمنافذ والضرائب والكمارك في السليمانية لايتم إرسالها إلى حكومة الإقليم، كي تدخل في الخزينة المالية وتضاف للموارد المالية الأخرى، وتوزع حسب الكثافة السكانية”.يشار الى ان الاتهامات المتبادلة بين الحزبين الحاكمين في اقليم كردستان تصاعدت في الآونة الأخيرة لاسيما بعد حادثة استهداف مطار السليمانية الدولي الجمعة الماضية بعد اعلان الاتحاد الوطني تورط الحزب الديمقراطي في التعاون مع تركيا باستهداف المطار.

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