حزب بارزاني:حسم مرشح رئاسة الجمهورية بعد التوافق الإطاري الصدري

حزب بارزاني:حسم مرشح رئاسة الجمهورية بعد التوافق الإطاري الصدري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان ، السبت ، أن البيت الكردي ينتظر توافق البيت الشيعي قبل التوجه إلى اختيار مرشح رئاسة الجمهورية ، مرجحا أن تشهد الايام المقبلة حسم منصب رئيس الجمهورية. وقال سليمان في حديث  صحفي، إن “انفراجة البيت الشيعي ستكون لها الأثر الإيجابي في تسمية رئيس الجمهورية وتكليف مرشح رئاسة الوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة”. وأضاف أن “صدى التقارب بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري سينعكس إيجابا على جميع الأطراف السياسية الكردية والسنية”. وأشار سليمان إلى أن “الكتل الكردية تنتظر موقفا شيعيا موحدا للتفاوض معه بشأن تشكيل الحكومة المقبلة”، إلى أن “المكون الكردي يريد أن يكون صمام أمان ومع الوصول إلى حلول”. 

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