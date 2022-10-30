حزب بارزاني:حسم وزارتي الإسكان والبيئة خلال أسبوعين

حزب بارزاني:حسم وزارتي الإسكان والبيئة خلال أسبوعين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء كريم، الأحد، إنه سيتم حسم حقيبتي البيئة والإعمار والإسكان خلال أسبوعين.وأضاف كريم في حديث صحفي، أن حقيبة “وزارة الإعمار حُسِمَت لصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما هناك خلاف على حقيبة البيئة مع الاتحاد الوطني الكردستاني”.وأوضح، أن “هناك جملة من الآراء السياسية حول ملف وزارة البيئة كأن تكون لصالح الحزب الديمقراطي بحسب الاستحقاقات الانتخابية، ورأي اخر يقول إن لطيف رشيد هو ليس مرشح الاتحاد مما يحتم حصولهم على وزارتين اثنتين بحكومة السوداني”.ومضى إلى القول، إنه “إذا لم تتوصل الأطراف السياسية إلى اتفاق نهائي فسيكون حسم هذا الأمر لدى السوداني ووفقاً للاستحقاقات الانتخابية”. 

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