حزب بارزاني:حصة الإقليم في الموازنة ستمر بسهولة بحسب إتفاق تمرير حكومة السوداني

حزب بارزاني:حصة الإقليم في الموازنة ستمر بسهولة بحسب إتفاق تمرير حكومة السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل , الاحد , ان موازنة عام 2023 لن تشهد سجالا وتاخيرا كما حصل في الموازنات السابقة بشان حصة الإقليم لكون هناك اتفاق مسبق بين المركز والاقليم.وقال خليل في تصريح صحفي، إن “جميع القوى السياسية بما فيها القوى الكردية لديهم إرادة لحسم إقرار موازنة 2023 نهاية العام الجاري”، مبينا ان “موازنة عام 2023 سوف لن تشهد سجالا وتأخيرا كما حصل في الموازنات السابقة بشان حصة الإقليم لكون هناك اتفاق  سري بين الحزب والإطار قبل تمرير حكومة السوداني “. وأضاف انه “من المقرر ان يصل وزير المالية في حكومة إقليم كردستان العراق الى بغداد هذا الأسبوع ، لخوض مفاوضات حصة الإقليم في الموازنة العامة 2023” .يذكر ان الإقليم لم ولن يسلم الخزينة الاتحادية دولارا واحدا كما مثبت في قوانين الموازنات العامة السابقة آخرها 2021 عن إيراداته في بيع النفط والغاز وإيرادات منافذه وغيرها بسبب خيانة الشيعة من مكونات الإطار الولائي.

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