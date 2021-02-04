حزب بارزاني:حصتنا في الموازنة ستمر بشروطنا

حزب بارزاني:حصتنا في الموازنة ستمر بشروطنا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت النائبة عن التحالف الديمقراطي الكردستاني خالدة خليل، الخميس ، أن الأزمة النفطية العالقة بين بغداد واربيل في طريقها إلى الحل ، مبنة أن حكومة الإقليم أبدت استعدادها لتسليم 250 الف برميل إلى الحكومة الاتحادية.وقالت خليل في تصريح صحفي، إن “حكومة الإقليم أحوج ما يكون في سير المفاوضات بين الجانبين لحل الأزمات النفطية”.وأضافت أن “هناك بوادر جيدة بين الطرفين من شانها إنهاء الخلاف بشأن حقوق الإقليم في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021”.وأشارت إلى أن “الإقليم بعث برسائل إيجابية بتسليم 250 الف برميل نفط الى الحكومة الاتحادية مقابل تضمين حقوق الإقليم كاملة في الموازنة”، مشددا على “ضرورة مواصلة الحوار بين الطرفين بهدف الوصول إلى اتفاقية في القريب العاجل”.وكانت عضو اللجنة المالية النيابية سهام شنون رجحت في تصريح سابق ، تمرير قانون موازنة 2021 بموافقة الإقليم في اللحظات الأخيرة. يذكر ان اللجنة المالية والحكومة طالبت الإقليم بتسليم بغداد 500 ألف برميل نفط يوميا مع إيرادات المنافذ ولكن حكومة البارزاني أصرت على تسليم 250 الف برميل نفط يوميا دون اإيرادات المنافذ والخونة في الحكومة والبرلمان وافقوا على ذلك لمصالح شخصية وحزبية.

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