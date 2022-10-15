حزب بارزاني:حصتنا من المناصب (5) وزارات واحدة منها سيادية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، السبت، أن استحقاق الكرد في المناصب الوزارية هو خمسة وزارات فضلا عن منصب نائب رئيس الوزراء.وقال عمر في حديث صحفي، إنه “في الدورة الماضية تعرض الكرد للتهميش لأنهم لم ينالوا سوى ثلاث وزارات وهذا الأمر مخالف للاستحقاقات الوطنية والسياسية”.وأضاف أن “حصتنا في هذه الدورة يجب أن لاتقل عن خمسة وزارات بينها وزارة سيادية واثنين خدمية، ويتم تقاسمها بين الأحزاب الكردية بحسب عدد نقاط المناصب، مطروحا منها منصب رئيس الجمهورية الذي ذهب للاتحاد الوطني الكردستاني وتقلصت نقاطه”.وكلف رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة، فيما بدأ الأخير مباحثاته مع القوى السياسية تمهيدا للإعلان عن تشكيلته الوزارية.