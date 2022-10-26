حزب بارزاني:حصتنا 3 وزارات وواحدة لطلباني

حزب بارزاني:حصتنا 3 وزارات وواحدة لطلباني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاربعاء، ان الخلاف مع الإتحاد الوطني هو على وزارة واحدة من بين الاربع وزارات الخاصة بحصة المكون الكردي في حكومة محمد شياع السوداني.وقال النائب عن الحزب الديمقراطي شيروان الدوبرداني في حوار متلفز، ان “اربع وزارات هي حصة المكون الكردي وهناك خلافات بشأن السيادية”، مبينا ان “الخلافات الكردية بين الديمقراطي والاتحاد هي على وزارة واحدة فقط”.واضاف الدوبرداني ان “حصة الحزب الديمقراطي هي ثلاث وزارات حسب النقاط الانتخابية ووزارة واحدة فقط من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني”.وأشار الى ان “رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني هو من سيقدم مرشحي الوزارات الى رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني”.

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