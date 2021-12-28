حزب بارزاني:حقوقنا” الكردية” في مقدمة التحالفات السياسية

حزب بارزاني:حقوقنا” الكردية” في مقدمة التحالفات السياسية
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، عن بدء التفاوض مع الأطراف الكردية والسياسية الأخرى في بغداد مطلع 2022، حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وحصة الكرد من المناصب فيها، وقال عضو المجلس القيادي للحزب آري هرسين في حديث صحفي، إن الوفود التفاوضية للحزب الديمقراطي الكردستاني ستبدأ جولة جديدة من المباحثات داخل الإقليم وخارجه، للتباحث حول شكل الحكومة العراقية الجديدة وموقع الكرد في تلك الحكومة.واضاف أن الحزب الديمقراطي قطع شوطاً مهما في سباق تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة، كما أن التقارب الثنائي بين الديمقراطي والوطني الكردستانيين سيسهم بتوحيد الرؤى الكردية والانفتاح على الأحزاب الكردية الأخرى بما فيها الأحزاب الخاسرة في انتخابات أكتوبر الماضي، مؤكدا ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى للملمة القوى الكردية وتوحيد كلمتها للذهاب إلى بغداد بوفد مشترك من جميع القوى الكردية.وأشار هرسين إلى أن الوفد الكردي سيبحث مع القوى الشيعية والسنية الحقوق الدستورية للشعب الكدي كملف المناطق المتنازع عليها وحصة الإقليم في الموازنة الاتحادية وحقوق شعب كردستان الأخرى.واشار إلى أن منصب محافظ كركوك استحقاق كردي وفقا لما أفرزته الانتخابات الأخير، ورئاسة الجمهورية هي الأخرى استحقاق كردي وفقا للتوافقات السياسية التي بنيت عليها العملية السياسية.

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