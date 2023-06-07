حزب بارزاني:حكومة أبننا مسرور ليست تصريف أعمال

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حزب بارزاني:زعماء الإطار أصدقاءَنا وتم حسم معظم النقاط الخلافية في الموازنة وفق شروطنا
السوداني يوافق على تعيين 1200 عامل في مصفى كربلاء بالرغم من العجز المالي في الموازنة
مصدر سياسي:الإطار الشيعي سيجتمع مساء اليوم لتمرير حصة الإقليم وفق رغبة البارزاني
أكثر من (5) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي خلال الشهر الماضي لمصارف أحزاب إيران
اليوم ..سعر صرف الدولار =149000 ديناراً
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مصدر سياسي:النائب الثاني لرئيس البرلمان لديه (50) مستشاراً
ائتلاف المالكي:المسؤولين الفاشلين من أحزاب بدر والدعوة والتيار الصدري غير مشمولين بالتغيير
نائب يطالب السوداني بكشف أسماء مهربي النفط والمخدرات من قبل قيادات منظمة بدر والعصائب
ميليشيات إيران وأحزابها تستخدم البطاقات الائتمانية المصرفية لتهريب الدولار
العصائب:حدود الكويت تمددت على حساب العراق مقابل دفع رشاوى لمسؤولين سياسيين وحكوميين
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- اذاعة INN