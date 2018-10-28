حزب بارزاني:حكومة الإقليم القادمة برئاسة نيجيرفان

أربيل/شبكة أخبار العراق- اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني,الاحد, حسم ترشيح نجيرفان البارزاني لرئاسة حكومة اقليم كردستان العراق لولاية ثانية.وقالت القيادية بالحزب نجيبة نجيب في تصريح صحفي لها اليوم: ان “الحزب الديمقراطي الكرستاني لا يسعى الى مصادرة حقوق الاحزاب الأخرى سيما الاتحاد الوطني الكردستاني”، مشيرا إلى أنه “يعتزم تشكيل حكومة توافق بين جميع المكونات في الإقليم”.وأضافت أن “تشكيل الحكومة المقبلة يجب ان يكون بشكل توافقي رغم تحقيق الحزب الديمقراطي الأغلبية النيابية وقدرته على تمرير الوزارة دون اي حزب اخر”.وأوضحت ان “نائب رئيس الحزب نيجرفان البارزاني هو المرشح الوحيد لشغل رئاسة الحكومة المقبلة”، مشيرة إلى أن “البارزاني تمكن من تحقيق انجازات في جميع المجالات وترميم العلاقات مع بغداد في ظل التوتر السابق وهو قادر على ادارة المرحلة”.