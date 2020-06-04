حزب بارزاني:حكومة الإقليم لم تعلن بعد عن تخفيض رواتب الموظفين

حزب بارزاني:حكومة الإقليم لم تعلن بعد عن تخفيض رواتب الموظفين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بين عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، ان حكومة الاقليم لم تعلن بعد عن خطوة بشأن تخفيض رواتب الموظفين، لافتا الى ان الدولة مازال بذمتها اموال للاقليم بعد ان ادخرت الاموال في عام 2015.وقال باجلان في حديث صحفي، ان “تخفيض المخصصات بسبب الازمة المالية يحتاج الى تنسيق مع الاقليم ودراسة من قبل حكومة وبرلمان كردستان بشأن ملف الرواتب وتجاوز الازمة”.واضاف ان “التخفيض لم يشمل جميع المخصصات حيث حدد درجات معينة، اضافة الى ان هذا الاجراء جاء من قبل بغداد ومازال مقترحا ولم ينضج بعد”.وبين ان “كردستان نفذ عملية ادخال في عام 2015 واستقطع جزء من الرواتب، حيث مازالت هناك اموال بذمة الدولة لم يتم اعادتها للموظفين”.ولفت الى ان “حكومة الاقليم لم تعلن شيء عن موضوع تخفيض رواتب موظفيها”. 

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