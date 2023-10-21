حزب بارزاني:حكومة السوداني غير قادرة على إخراج مقاتلي الـpkk من سنجار

حزب بارزاني:حكومة السوداني غير قادرة على إخراج مقاتلي الـpkk من سنجار
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بغداد/ شبكة أخبار العراق-رأت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان دخيل، يوم السبت، أن الحكومة العراقية غير قادرة على إخراج القوات الأجنبية من قضاء سنجار، في إشارة إلى حزب العمال الكوردستاني.وقالت دخيل في تصريح للصحفيين، إن “سياسة العراق لم تساعد بعد في تنفيذ اتفاق سنجار، لدينا مشاكل مع المجاميع المسلحة داخل سنجار”.وأضافت أن “من النقاط الرئيسية للاتفاق طرد القوات الأجنبية من المدينة، لكن يبدو أن الحكومة العراقية غير قادرة على طرد القوات الأجنبية من داخل سنجار بما في ذلك المجاميع المسلحة المحلية، وحزب العمال الكوردستاني”.كما أشارت دخيل إلى أنه “على الرغم من أن الحكومة العراقية نفذت بعض نقاط اتفاق سنجار، إلا أن تلك النقاط لم تكن مهمة. وإلى أن يتم تنفيذ الاتفاق”، مؤكدة على ضرورة تنفيذ جميع بنود الاتفاق لكي يعود النازحون الى ديارهم بأمان إلى سنجار دون المخاطرة بحياتهم.

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