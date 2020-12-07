حزب بارزاني:حكومة الكاظمي ملزمة بتسديد المستحقات المالية للإقليم

حزب بارزاني:حكومة الكاظمي ملزمة بتسديد المستحقات المالية للإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدث القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بنكين ريكاني، عن تفاصيل تتعلق بالاتفاق الاخير الذي اجري بين العاصمة الاتحادية، وحكومة اقليم كردستان، بما يخص موازنة 2021 والاتفاق النفطي السابق.وقال ريكاني، في تصريح صحفي: إن “بغداد واربيل اتفقتا في مفاوضاتهما الأخيرة على العودة للاتفاق النفطي السابق الموقع بينهما العام الماضي، وتضمينه في مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 التي ستعرض في اجتماع مجلس الوزراء المقبل”، معتبراً أن “مضمون هذا الاتفاق سيحل كثيرًا من الخلافات بين الطرفين”.ولفت إلى أن “الاتفاق النفطي كان قد توصلت إليه بغداد واربيل في خلال حكومة عادل عبد المهدي على أن يدرج في موازنة 2020 التي لم تقر، وبالتالي تم ترحيله إلى موازنة العام المقبل”، معتقدا أن “المشكلة الحالية في مجلس النواب تكمن في كيفية تمرير هذا الاتفاق في مشروع قانون الموازنة الاتحادية”.ويؤكد وزير الاعمار السابق أن “مجلس الوزراء سيعرض الاتفاق النفطي في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الثلاثاء للتصويت عليه وتضمينه في قانون الموازنة التي سترسل إلى مجلس النواب”.وبموجب هذا الاتفاق المبدئي سيسلم إقليم كردستان 250 ألف برميل من نفطه يوميًا مع نصف إيراداته غير النفطية (المنافذ الحدودية) إلى بغداد، مقابل أن تسدد الحكومة الاتحادية المستحقات المالية للإقليم والبالغة 12،67 تريليون دينار، كما ألزم الاتفاق اربيل بتسديد مستحقات الشركات النفطية العاملة في كردستان من النفط المنتج في الإقليم، وفقا لريكاني.

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